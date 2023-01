Stellantis : Stellantis création de la business unit Mobilisights

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce la création de Mobilisights, une business unit entièrement dédiée à la croissance des activités DaaS (Data as a Service) et au développement et à la distribution sous licence de produits, d'applications et de services B2B.



Les produits de Mobilisights seront accessibles à un ensemble diversifié d'entités, qui comprendra les sociétés du secteur privé, les entreprises de services publics, les établissements d'enseignement supérieur et les instituts de recherche.



' Mobilisights est une étape importante dans les efforts de Stellantis pour accroître et accélérer ses activités software et data ' indique le groupe.



' La vision de Mobilisights est de contribuer à rendre le monde plus intelligent, en tirant parti des informations fournies par les data des véhicules pour inspirer des applications et des services novateurs qui puissent transformer et améliorer considérablement la vie quotidienne des utilisateurs et des entreprises ', a indiqué Sanjiv Ghate, CEO de Mobilisights.



' Exploitées efficacement, les data des capteurs et les autres data recueillies par les véhicules connectés peuvent être à l'origine d'une large gamme de services et d'applications aux avantages indéniables, qui vont des assurances personnalisées basées sur l'usage, à la détection des risques sur la route, en passant par la gestion de la circulation. '



