Stellantis : Propose une large gamme électrique en 2023

(CercleFinance.com) - L'année 2023 sera marquée par une forte accélération de l'électrification de la gamme Peugeot: dès la première moitié de l'année, tous les modèles de la marque seront disponibles dans une ou plusieurs motorisations électrifiées.



Des vélos électriques jusqu'aux camionnettes en passant par les e-scooters et les véhicules particuliers, Peugeot répondra à tous les besoins de mobilité électrifiée, faisant ainsi un pas supplémentaire vers son objectif zéro émission en Europe, 100% des ventes en électrique dès 2030.



L'introduction dès le début 2023 de nouvelles motorisations hybrides, tout d'abord sur les Peugeot 3008 et Peugeot 5008, étendra l'offre technologique, s'ajoutant à de nouvelles solutions 100% électriques à batterie sur E-208 et E-308, à la pile à combustible à hydrogène et aux hybrides rechargeables à deux et quatre roues motrices.



Peugeot sera l'un des tout premiers constructeurs européens à proposer un break 100 % électrique. Avec sa berline et son break, la Marque au Lion répondra aux besoins des clients du segment C désireux de passer à la mobilité sans émission.



