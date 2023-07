Stellantis : La marge de Stellantis reste élevée au premier semestre, le bénéfice bondit de 37%

(BFM Bourse) - Le constructeur automobile issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler a vu sa croissance atteindre 12% sur les six premiers mois de l'année, tandis que sa marge opérationnelle s'avère supérieure aux attentes.

Stellantis démontre une nouvelle fois son efficacité opérationnelle. Le constructeur issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler a encore publié ce mercredi des résultats en forte progression au premier semestre, avec une rentabilité encore impressionnante.

Le chiffre d'affaires de Stellantis a augmenté de 12% à 98,36 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Le résultat opérationnel courant s'est inscrit à 14,1 milliards d'euros en hausse de 11% sur un an. La marge correspondante s'est établie à 14,4% contre 14,5% un an plus tôt. Si elle s'établit ainsi en légère baisse, cette marge prend de court les analystes. Ceux de Bank of America, à titre d'exemple, tablaient sur une rentabilité bien plus faible, de seulement 13,7%. Selon Royal Bank of Canada, le consensus se situait, plus largement, à 12,2%.

En Amérique du Nord, région la plus importante pour la société, la rentabilité est passé de 18,1% à 17,5% mais demeure à un niveau très élevé pour un constructeur "mass market".

Amélioration de la rentabilité en Europe

Toutes les autres régions ont vu leur rentabilité progresser, notamment l'Europe, deuxième plus importante géographie du groupe aux 14 marques automobiles, où la marge opérationnelle ajustée est passée de 10,3% à 10,7%.

En Europe comme aux Etats-Unis, Stellantis a bénéficié d'une croissance de ses volumes mais surtout de sa capacité à tirer les prix vers le haut, avec un "pricing net" sur ses modèles qui a soutenu son activité.

"Nous avons effectué plusieurs hausses de prix et notre groupe a su parfaitement s'y tenir", a souligné la nouvelle directrice financière du groupe, Natalie Knight, citée par l'AFP.

Le bénéfice net de Stellantis a progressé de 37% à 10,92 milliards d'euros. Le flux de trésorerie industriel a lui augmenté de 63% à 8,66 milliards d'euros.

Concernant ses perspectives, le constructeur automobile a confirmé tabler sur une marge opérationnelle courante à deux chiffres pour l'année en cours et sur une génération de trésorerie industrielle positive.

A la suite de ces bons résultats, l'action Stellantis progresse de 1,6% à la Bourse de Paris vers 10h30, signant la deuxième plus forte hausse du CAC 40.

Royal Bank of Canada salue des résultats "robustes" avec un résultat opérationnel courant supérieure de près de 20% au consensus des analystes. Stifel apprécie de son côté une génération de trésorerie libre industrielle plus de deux fois supérieure aux attentes (8,7 milliards d'euros contre 4 milliards d'euros attendu).

La seconde partie d'année devrait être toutefois moins rentable pour Stellantis, les analystes s'attendant à une normalisation de l'environnement de prix des véhicules, ce qui devrait se traduire par un tassement des marges des constructeurs.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse