Stellantis : Grâce à son partenariat avec Amazon, Stellantis fonce vers son sommet historique en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe automobile issu de la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler a dévoilé une série d'accords avec Amazon en vue de "devenir une tech company leader de la mobilité durable". Entre autres projets, les futures plateformes de Stellantis utiliseront les services d'AWS, tandis que d'un autre côté Amazon deviendra le premier client de la fourgonnette Ram ProMaster électrique.

Electricité et connectivité constituent sans doute les deux principaux moteurs de la métamorphose de l'industrie automobile d'ici la fin de la décennie. Ces thématiques tendent dès lors à aimanter l'attention des investisseurs, qui prennent conscience que les acteurs traditionnels du secteur ne restent pas les bras ballants mais multiplient les initiatives en vue de rester compétitifs. Ainsi l'annonce d'une collaboration à plusieurs niveaux avec le géant Amazon permet à Stellantis de briller mercredi en Bourse. Vers 15h15, l'action du groupe (issu du rapprochement entre Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler Automobiles) s'élève à 18,328 euros, en hausse de 3,49%. L'action se rapproche ainsi de son dernier pic, vers 18,7 euros touché mi-août dernier en séance.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Amazon et Stellantis ont en effet dévoilé une série d’accords globaux visant "à transformer l’expérience à bord des véhicules pour des millions de clients Stellantis et à accélérer la transition du secteur vers des solutions de mobilité durables et un futur soutenu par des logiciels".

D'un côté, Stellantis va collaborer avec Amazon pour déployer la technologie et l’expertise software d’Amazon au sein de son organisation, notamment pour le développement des véhicules, la création d’expériences connectées à bord et la formation de la prochaine génération d’ingénieurs software automobiles. Ensemble, les deux entreprises mettront au point une suite de produits et services software (mis à jour au fil de l'eau) intégrée à l’univers digital des utilisateurs. Concrètement, ces solutions formeront la plateforme "SmartCockpit" de Stellantis, qui pourra s'intégrer aux principaux services de sécurité et de maison intelligente d’Amazon.

Cloud pour les véhicules

Le groupe automobile a par ailleurs choisi Amazon Web Services (AWS) comme solution principale de "cloud computing" pour ses plateformes de véhicules. Stellantis et Amazon prévoient de développer conjointement la prochaine génération d’infrastructures cloud dédiées aux plateformes automobiles, STLA SmartCockpit incluse.

En outre, Amazon a signé pour devenir le premier client professionnel de la fourgonnette Ram ProMaster électrique à batterie (BEV), dont la commercialisation est prévue pour 2023. Le contrat prévoit le déploiement de "milliers" de ProMaster BEV chaque année sur les routes, en vue d'aider Amazon à atteindre son objectif de zéro émission carbone d'ici 2040. Depuis 2018, Stellantis a déjà fourni à Amazon des dizaines de milliers de véhicules utilitaires légers (VUL), avec notamment le Ram ProMaster et le Fiat Ducato, ainsi que les utilitaires légers de Peugeot et Citroën, pour soutenir ses activités de livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord et en Europe.

Au total, cette collaboration "permet de combiner le leadership novateur d’Amazon dans les domaines du numérique, du cloud computing, de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning avec l’excellence en ingénierie automobile et le portefeuille de 14 marques emblématiques de Stellantis", mentionne le groupe dans son communiqué.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse