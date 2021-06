STELLANTIS (ex PEUGEOT) : Vers un légitime mouvement de reflux ponctuel

(BFM Bourse) - STELLANTIS (ex PEUGEOT) constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 91RHC émis par CITI, de prix d’exercice 16.75 € et d’échéance courte au 16/09/2021. Le levier est proche de 8.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Il n'est tout d'abord pas question de mettre en doute la puissance du trend de fond de l'action STELLANTIS, sous-jacent du produit dérivé proposé, mais d'anticiper une phase de reflux en direction de la moyenne mobile longue à 100 jours (en orange). Les points hauts des 08 juin (doji) et 23 juin (étoile) filante sont nettement décroissant, et l'englobante haussière du 21 juin n'a pas été validée, ni par les volumes, ni par une extension haussière. Avis négatif de court terme.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par CITI et de code mnemonique 91RHC, sur STELLANTIS (ex PEUGEOT), à 0.200 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 15.390 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 17.330 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.20 € PUT Objectif : 15.390 € Stop : 17.330 € Mnemo : 91RHC Emetteur : CITI Strike : 16.75 € Echéance : 16/09/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime