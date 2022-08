Starbucks : Stable après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Starbucks reste à peu près stable sur le Nasdaq, au lendemain de la publication par la chaine de cafés de résultats trimestriels plutôt meilleurs que prévu, avec un BPA ajusté en baisse de 15% à 84 cents, mais dépassant de sept cents le consensus selon Wedbush.



Si sa marge opérationnelle ajustée s'est tassée de 3,5 points à 16,9%, elle s'est montrée supérieure d'environ un point au pronostic du broker, et la croissance de 9% des ventes à surface comparable aux Etats-Unis s'est révélée en ligne avec les attentes.



Alors que Starbucks garde ses prévisions suspendues pour le reste de l'exercice en cours, Wedbush remonte son estimation de BPA annuel de 2,89 à 2,96 dollars, mais préfère rester 'neutre' sur le dossier en raison d'un 'manque de visibilité à court et moyen terme'.



