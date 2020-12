Starbucks : Présente son plan de croissance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La direction de Starbucks a présenté un plan son plan de croissance lors d'une journée virtuelle des investisseurs mercredi soir, affirmant que la société était 'plus résiliente que jamais.



Les dirigeants de la chaîne de café ont affirmé disposer des moyens de générer une croissance des ventes et une expansion des marges 'cohérentes et prévisibles', tout en continuant à créer une valeur significative pour les actionnaires.



'Nous avons considéré le ton de l'événement comme très positif', ont déclaré jeudi les analystes du Credit Suisse.



Pour l'exercice 2022, Starbucks a déclaré qu'il s'attend à une croissance annuelle du BPA non-GAAP d'au moins 20%, car les ventes devraient progressivement se redresser au cours de l'exercice en cours, qui se termine en septembre.



Jefferies a déclaré que l'événement a fourni un 'beau cadeau' pour les investisseurs, la société se dirigeant bien au-dessus du consensus, incitant le broket à augmenter son objectif de cours de 105 à 115 dollars.



John Zolidis, l'un des principaux analystes de la vente au détail, a toutefois déclaré qu'il avait été choqué d'entendre Starbucks calibrer ses perspectives deux, trois et même quatre ans dans le futur.

'Nous ne pensons tout simplement pas qu'ils puissent avoir une vision aussi éloignée de la performance', a-t-il déclaré.



Depuis le début de l'année, le titre a gagné près de 14%.



