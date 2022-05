Starbucks : Le retrait du marché russe officialisé

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé lundi sa décision de se retirer du marché russe, où la chaîne de cafés n'exploitera plus sa marque.



Le groupe américain avait indiqué au mois de mars avoir suspendu ses activités dans le pays, notamment en interrompant ses livraisons de produits étiquetés Starbucks.



L'enseigne - qui compte 130 points de vente en Russie contrôlés et opérés par un partenaire sous licence - prévoit de verser six mois de salaires aux 2000 employés qui y travaillaient jusqu'ici.



