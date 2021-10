Starbucks : La hausse reprend après un avis positif de BofA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La chaîne américaine de cafés Starbucks s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de New York après une note d'analyse positive de BofA, qui se dit confiant dans les perspectives du groupe.



Le titre gagne actuellement 2,1% et affiche la deuxième plus forte hausse de l'indice Nasdaq 100, qui progresse de 0,4%.



BofA, qui a repris aujourd'hui le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 135 dollars, estime que le groupe, au vu de sa dimension avantageuse, est bien positionné pour profiter de la croissance du marché du café de qualité.



Si la banque reconnaît que l'activité en Chine présente aujourd'hui certains risques, elle met aussi en évidence la croissance plus rapide de l'enseigne face au nombre limité de ses concurrents.



BofA met également en avant un niveau de valorisation inférieur à celui du S&P 500, que ce soit à un horizon de cinq, 10 ou 15 ans.



Depuis le début de l'année, l'action Starbucks a gagné 4%, contre un gain de 15% pour le Nasdaq. Sa capitalisation boursière ressort aujourd'hui à plus de 133 milliards de dollars.



