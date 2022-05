Starbucks : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère son conseil 'achat' sur Starbucks avec un objectif de cours ramené de 130 à 100 dollars, après des trimestriels généralement conformes aux attentes, 'car de meilleures ventes en comparable aux Etats-Unis ont compensé une Chine plus faible'.



Il abaisse néanmoins sensiblement ses estimations du second semestre, compte tenu de la hausse des investissements dans la main-d'oeuvre, des pressions inflationnistes aux États-Unis et d'une contribution significativement moindre de la Chine.



'Nous pensons que les tous prochains trimestres seront difficiles, mais jetterons les bases d'un rebond de la croissance au cours de l'exercice 2023 avec l'arrivée d'un nouveau CEO suivant l'intérim de six mois de Schultz', estime toutefois le broker.



