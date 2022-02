Starbucks : Hausse de 18% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé mardi soir un BPA ajusté en progression de 18% à 72 cents au titre des trois premiers mois de son exercice 2021-22, malgré une marge opérationnelle ajustée réduite à 15,1% contre 15,4% un an auparavant.



Ses revenus ont augmenté de 19% à 8,1 milliards de dollars, avec une progression de 13% à surface comparable, croissance due bien davantage à une augmentation du nombre de transactions (+10%) qu'à la hausse du ticket moyen (+3%).



'L'environnement macroéconomique reste dynamique alors que nous avons connu des pressions inflationnistes plus fortes que prévu, une augmentation des coûts due à Omicron et un marché du travail tendu', commente son directeur général Kevin Johnson.



