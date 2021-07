Starbucks : Fourchettes-cibles annuelles à nouveau relevées

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé mardi soir relever à nouveau ses objectifs pour 2020-21, visant désormais un BPA ajusté de 3,20 à 3,25 dollars (et non plus entre 2,90 et trois dollars) et des revenus de 29,1 à 29,3 milliards (et non plus entre 28,5 et 29,3 milliards).



La chaine de cafés a engrangé, au titre de son troisième trimestre 2020-21, un BPA ajusté de 1,01 dollar, contre une perte de 46 cents par action un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 20,5%, contre -12,6% sur la même période en 2019-20.



Ses revenus ont augmenté de 78% à 7,5 milliards de dollars, avec une progression de 73% à surface comparable, reflétant la base de comparaison favorable liée à la pandémie de Covid-19, ainsi que la vigueur observée aux Etats-Unis cette année.



