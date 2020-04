Starbucks : Consensus manqué au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Starbucks a présenté mardi soir, au titre de son deuxième trimestre 2019-20, un bénéfice par action ajusté (non GAAP) presque divisé par deux (-47%) à 32 cents, manquant de deux cents l'estimation moyenne des analystes.



Le chiffre d'affaires de la chaine de cafés a reculé de 5% à six milliards de dollars, dont une baisse de 10% à surface comparable avec une hausse de 4% du ticket moyen qui n'a pu compenser une chute de 13% des transactions comparables.



Le groupe basé à Seattle, qui attribué cette baisse de revenus à des pertes de ventes en raison de la pandémie de coronavirus, fait aussi part d'une dégradation de 6,6 points de sa marge opérationnelle ajustée, à 9,2%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

