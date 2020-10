Starbucks : Baisse de 27% du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Starbucks a présenté jeudi soir, au titre de son quatrième trimestre 2019-20, un bénéfice par action ajusté (non GAAP) de 51 cents, BPA en baisse de 27% en comparaison annuelle, mais à un niveau tout de même nettement au-dessus des attentes.



Le chiffre d'affaires de la chaine de cafés a reculé de 8% à 6,2 milliards de dollars, principalement du fait de pertes de ventes liées à la pandémie de Covid-19. A surface comparable, le CA a reculé de 9% malgré une hausse de 17% du ticket moyen.



Le groupe basé à Seattle affiche ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, un BPA ajusté en chute de 59% à 1,17 dollar. Concernant l'exercice 2020-21, il l'anticipe entre 2,70 et 2,90 dollars pour des revenus attendus entre 28 et 29 milliards.



