Sqli : Vers une OPA de DBAY Advisors

(CercleFinance.com) - SQLI annonce que DBAY Advisors, son actionnaire de référence détenant 28,6% du capital et 26,7% des droits de vote, a l'intention de déposer une offre publique d'achat, par l'intermédiaire d'un véhicule dédié, sur les actions SQLI qu'il ne détient pas encore.



L'OPA serait entièrement réglée en numéraire au prix de 30 euros par action, un prix qui valorise 100% du capital social de SQLI à environ 138 millions d'euros et représente une prime de 23% sur le cours de clôture moyen pondéré des six derniers mois.



DBAY a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire s'il détient 90% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre, auquel cas il offrirait 0,25 euro supplémentaire par action ordinaire apportée à l'offre.



