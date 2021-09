Sqli : Nomination à la direction des ressources humaines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SQLI fait part de la nomination de Claire Depanian à la direction des ressources humaines le 23 août dernier. A ce titre, elle est membre du comité de direction et rattachée directement à Philippe Donche-Gay, PDG du groupe de services informatiques.



Après une année en 2014 en tant que DRH du réseau France de Bureau Veritas, elle a rejoint le groupe Clarins comme DRH des opérations et de la R&D du Groupe, qu'elle a quitté en 2019 pour devenir DRH d'Ogilvy Paris.



Claire Depanian accompagnera le groupe SQLI dans sa transformation et son ambition de croissance, notamment à l'international où un programme d'intégration des filiales européennes est en cours.



