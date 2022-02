Sqli : Deux nominations au conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le prolongement de l'offre publique initiée par DBAY Advisors, SQLI indique faire évoluer sa gouvernance et accueillir Bev White et Alexis Nasard dans son conseil d'administration, succédant à Véronique Reille Soult de Dalmatie et à Hervé de Beublain.



Bev White a pris la direction générale de Harvey Nash Group en 2020. Dans ses fonctions précédentes, elle a été notamment cofondratice et présidente du conseil de Career Star Group, ainsi que directrice Générale d'Intoo UK et Ireland et de Gi Group UK.



Alexis Nasard dispose de 30 ans d'expérience au sein de grands groupes internationaux dans les domaines des biens de consommation, de la mode et de la distribution, et du conseil. Il a rejoint le cabinet McKinsey en 2022 en qualité de senior business advisor.



