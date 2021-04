SOLVAY : Turbo call de strike 85 euros proposé

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com, séduite par les qualités graphiques de court terme de SOLVAY, entrevoit un potentiel intéressant sur cette action qui constituera le sous-jacent d’un turbo Call parfaitement adapté (6JYBB).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En très grande forme depuis les premières annonces sur le front de la recherche vaccinale début novembre, le titre a réellement développé son ascension sur momentum haussier au tournant les mois de novembre et décembre, dans des volumes épais, et sur le mois de mars. A l'approche d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) dont l'ascension comme le degré de pente ne sont pas menacés, un point d'entrée graphique sur sous-jacent devient de plus en plus intéressant.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier (call) en se positionnant sur le turbo Call, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique 6JYBB, sur SOLVAY, à 1.890 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 117.000 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de rupture des 99.990 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 85 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.