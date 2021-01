Solutions 30 se : Progression de 19,4% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Solutions 30 affiche un chiffre d'affaires de 814,7 millions d'euros pour l'exercice 2020, en progression de 19,4% (+14% en organique), les activités de maintenance, récurrentes par nature, représentant 59% de l'activité.



Au quatrième trimestre, la société de solutions pour les nouvelles technologies établit un nouveau record d'activité et enregistre un chiffre d'affaires de 238,3 millions, en hausse de 20,3% (+17% en organique).



Revendiquant une excellente dynamique commerciale, Solutions 30 déclare 'débuter l'exercice 2021 avec confiance et sérénité, déterminé à poursuivre sa trajectoire de développement équilibrée, entre croissance organique et croissance externe'.



