Solutions 30 se : Plainte au pénal pour fausses informations

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce alerter l'AMF et 'porter plainte au pénal pour diffusion d'informations fausses et trompeuses', déclarant faire 'l'objet d'une campagne de déstabilisation via l'utilisation de procédés malhonnêtes et déloyaux' depuis quelques jours.



'Cette campagne s'appuie notamment sur la diffusion d'un prétendu rapport, anonyme de surcroit, circulant à l'étranger et désormais relayé en France', explique la société, précisant que ce document véhicule de très nombreuses informations erronées.



'Dans un souci constant de transparence, la société a répondu aussitôt aux très nombreuses questions soulevées dans le prétendu rapport afin de mettre un terme à toutes les suspicions que ces attaques avaient vocation à faire naître', ajoute Solutions 30.



