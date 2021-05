Solutions 30 se : Nouveau contrat avec Masmovil en Espagne

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce que Masmovil, l'un des principaux opérateurs de télécommunications en Espagne et au Portugal, lui a confié un nouveau contrat pour l'installation et la maintenance de ses abonnés haut et très haut débit en Espagne.



Quatrième acteur en Espagne, Masmovil fournit des services de téléphonie fixe, mobile et d'Internet à haut et très haut débit. A travers ce partenariat, il renforce la gestion de son service client dans les régions de Catalogne, d'Aragon et de Galice.



'Ce nouveau contrat, d'une valeur de 80 millions d'euros sur quatre ans, représente une augmentation de 30% des volumes confiés par l'opérateur à Solutions 30 dans la péninsule ibérique', souligne le groupe de services pour les nouvelles technologies.



