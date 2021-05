Solutions 30 se : Reprise de cotation du titre le lundi 24 mai

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société a demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de cotation de son titre à compter du lundi 24 mai, à l'ouverture de la séance malgré l'absence de rapport financier annuel et de calendrier précis de sa publication.



Lors du Comité d'Audit qui s'est tenu le 20 mai 2021, EY, réviseur d'entreprise de Solutions 30, a informé la Société ne pas être en mesure de formuler une opinion sur ses comptes annuels 2020. A l'heure de diffusion de ce communiqué, le rapport d'audit définitif n'est pas disponible.



' Dans cette attente, le Conseil de Surveillance du 20 mai 2021 a pris acte de la position d'EY et confirmé les principaux agrégats financiers 2020, déjà communiqués le 28 avril 2021 et qui restent inchangés ' indique la direction.



Le résultat net part du Groupe s'établit à 34,5 ME, après intégration d'une correction proposée par l'entreprise et portant sur la comptabilisation d'une charge d'impôt supplémentaire de 2,4 ME.



Au premier trimestre 2021, le chiffres d'affaires est en croissance de 19% et s'élève à 225,2 millions d'euros.



