Solutions 30 se : Qui a acheté ou vendu le plus d'actions Solutions 30 depuis le début de la semaine?

La reprise des cotations sur Solutions 30 lundi a lancé le titre sur des montagnes russes. Après avoir perdu 73% en deux jours, le cours profite d'une troisième séance de rebond magistral ce vendredi (+22% vers 10h30). Dans le même temps, plusieurs des principaux protagonistes du feuilleton ont largement revisité leurs paris. Le point sur les positions connues à ce jour. Rappelons que dans le cadre d'un franchissement de seuil, il peut y avoir un délai de quelques jours entre le moment où celui-ci est franchi et celui où il est déclaré.

Dans la foulée du refus d'EY de certifier les comptes, faute notamment d'éléments "probants suffisants et appropriés" pour déterminer selon le cabinet d'audit si certaines transactions réalisées par l'entreprise ont été conclues avec des parties liées, y compris des membres de la direction, le fonds Comgest a choisi de liquider sa participation au capital. La déclaration signée par Arnaud Cosserat, le directeur de la société de gestion, et transmise à la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) luxembourgeoise montre toutefois que Comest Asset Management conservait un reliquat équivalent à 0,79% des droits de vote. En l'absence de droits de vote double chez Solutions 30, une action équivaut à un droit de vote.

Ne demeurent donc en l'absence de déclarations contraires parmi les principaux actionnaires identifiés que Gianbeppi Fortis, via sa holding personnelle GIAS International (16,2% du capital) et le fonds Swedbank Robur Fonder (5%). La taille du flottant serait donc désormais de 78,76% en déduisant les quelques titres auto-détenus par Solutions 30.

Muddy Waters a débouclé toutes ses positions

Inversement, les paris des vendeurs à découvert ont eux aussi largement évolué. Le plus connu d'entre eux, Muddy Waters Capital -qui n'a eu de cesse d'accuser la société- a ainsi clôturé sa position avec un bénéfice de quelques millions d'euros, hors frais.

Mais le fonds californien était loin d'être le seul à miser à la baisse sur Solutions 30. C'est en fait le hedge fund britannique Lansdowne Partner qui a pris le plus gros pari baissier. Selon sa dernière déclaration à l'AMF, Lansdowne a même légèrement accru sa position vendeuse, celle-ci portant en date du 26 mai sur l'équivalent de 3,11% du capital.

Enfin, des dirigeants ou personnes liées ont signalé avoir acquis une poignée de titres. C'est le cas de Jules Pereira-Gomes, un cadre du groupe chargé de l'activité monétique (Money 30, qui assure l’installation et la maintenance des terminaux de paiement et des solutions d'encaissement auprès des commerçants) qui a investi 5.620 euros pour acquérir 2.000 titres. L'épouse de Franck D'Aloia, directeur général en charge des intégrations et membre du directoire de Solutions 30, a quant à elle déclaré un achat de 3.200 titres pour 9.274 euros.

