SOITEC : Marubozu suivi d'une consolidation solide

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné SOITEC pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après formation d'un double appui (03 et 13 octobre) à chaque fois sur une pointe de volumes, le titre est reparti de l'avant avec des reconquêtes successives et franches de moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Le long blanc, appelé également marubozu blanc dans la nomenclature japonaise dédiée aux chandeliers, le 10 novembre, a témoigné d'une mobilisation franche et continue du camp acheteur. Une accélération qui fait d'autant plus sens que la consolidation consécutive s'est construire intégralement au-dessus de cette bougie sans ombre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SOITEC à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SOITEC au cours de 158.800 € avec un objectif à 191.490 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 144.900 €.

Le conseil BFM Bourse SOITEC Positif 158.800 € Objectif : 191.490 € Potentiel : +20.59 % Stop : 144.900 € Résistance(s) : 170.000 / 181.000 / 191.500 Support(s) : 152.000 / 126.900 / 100.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime