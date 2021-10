Soitec : Relève ses prévisions sur l'exercice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 192,7 millions d'euros pour le 2ème trimestre de l'exercice 2021-2022 (clos le 30 septembre 2021), en hausse de 36,9% par rapport au chiffre d'affaires de 140,8 millions d'euros réalisé au 2ème trimestre 2020-2021.



Cette hausse résulte d'une croissance de 40,0% à taux de change constants conjuguée à un effet de change négatif de 3,2% (pas d'effet périmètre).



' Soitec s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 atteigne environ 975 millions de dollars US (contre 950 millions de dollars US précédemment), ce qui représente une croissance d'environ 45% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021 ' indique le groupe.



' Soitec réhausse également son objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique pour l'exercice 2021-2022 à environ 34% contre un objectif précédent autour de 32% '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.