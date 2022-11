Soitec : Oddo réitère son avis sur le titre Oddo maintient s

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - un objectif de cours inchangé de 175 euros, au lendemain de la publication des résultats semestriels du spécialiste des semi-conducteurs.



'Le CA étant déjà connu depuis octobre (+26% dont +18% en organique), notre attention porte sur l'EBITDA qui progresse de 22% à 167 ME soit un niveau conforme à nos attentes (165 ME)', souligne l'analyste.



Soitec a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice fiscal 2023, soit une croissance organique du CA de l'ordre de 20% et une marge EBITDA quasiment stable à 36%.



'Cette publication ne semble pas apporter d'éléments de surprise majeure susceptible de changer notre vision du dossier', conclut Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.