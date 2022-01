Soitec : Le groupe miné par une crise de gouvernance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soitec s'est fendu vendredi d'un communiqué pour assurer que la nomination de son prochain directeur directeur général était le fruit d'un processus de décision 'rigoureux'.



Le spécialiste de la production de matériaux semi-conducteurs souligne que le plan de succession dévoilé mercredi soir a été basé sur une 'évaluation détaillée' des besoins du groupe en vue de la prochaine phase de son développement.



'Le processus, débuté en mars 2021, a été conduit en respectant les meilleurs standards de gouvernance et avec le plein soutien des principaux actionnaires de Soitec', précise-t-il.



Cette mise au point intervient alors que les analystes s'inquiètent d'une situation pouvant s'apparenter à une crise de gouvernance ouverte au sein du spécialiste du silicium sur isolant (SOI).



L'action a décroché de plus de 18% hier suite à la désignation de Pierre Barnabé, l'actuel patron de la branche 'big data' et cybersécurité d'Atos, en tant que prochain directeur général.



C'est surtout la réaction du comité exécutif à cette nomination qui a fait plonger le titre.



Dans un courrier, le comité exécutif s'est étonné du choix du nouveau patron, tout en dénonçant la mainmise exercé par le président du conseil d'administration du groupe, Eric Meurice.



D'après les analystes, le courrier évoque une décision prise dans la précipitation et dans une opacité totale, sans associer le directeur général actuel au processus de recrutement et sans considération des candidats internes.



Dans le communiqué qu'il a publié dans la matinée, Soitec estime que Pierre Barnabé, appelé à succéder à l'actuel DG Paul Boudre, possède toutes les qualités et l'expérience requises pour diriger Soitec.



Eric Meurice précise, de son côté, qu'il a l'intention de faire le nécessaire pour s'assurer que les enjeux de gouvernance soient traités de telle façon à assurer la transition du leadership.



Eric Meurice et Paul Boudre se sont d'ailleurs engagé à travailler ensemble afin de garantir une transition harmonieuse et la bonne exécution du plan stratégique 2026 de Soitec.



Suite à ces déclarations, le titre Soitec amorçait un léger rebond vendredi matin à la Bourse de Paris, signant une hausse de 0,9%.



