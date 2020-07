Soitec : EpiGaN prend le nom de Soitec Belgium

(CercleFinance.com) - Soitec annonce qu'EpiGaN, sa business unit spécialisée dans les technologies à base de nitrure de gallium, a changé de nom le 1er juin dernier pour prendre celui de Soitec Belgium NV et a adopté l'identité visuelle du groupe.



Il souligne que cette business unit, résultant d'une acquisition réalisée il y a un an, vient consolider son portefeuille en matière de substrats innovants pour les marchés de la radio-fréquence et de la puissance.



