Soitec : Confirme ses objectifs pour l'exercice 2023-2024

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé atteint 1 089 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023 a, en croissance de 26% en données publiées par rapport aux 863 millions d'euros réalisés en 2021-2022.



La marge brute a atteint 402 millions d'euros, en hausse de 28% par rapport aux 316 millions d'euros de l'exercice 2021-2022. Le taux de marge brute est en progression de 0,4 point et passe de 36,6% du chiffre d'affaires en 2021-2022 à 37,0% du chiffre d'affaires en 2022-2023.



Le résultat net consolidé est de 233 millions d'euros, soit une hausse de 15% par rapport au résultat net de 202 millions d'euros enregistré en 2021-2022.



Soitec confirme anticiper pour l'exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'EBITDA se maintenant autour de 36%.



Pour l'exercice 2025-2026, le groupe vise un objectif de chiffre d'affaires d'environ 2,1 milliards de dollars US et un objectif de marge d'EBITDA d'environ 40% (sur la base d'un taux de change euro/dollar US de 1,10).



