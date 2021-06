Soitec : Le spécialiste isérois des semi-conducteurs Soitec ambitionne de tripler son chiffre d'affaires d'ici 2026

(BFM Bourse) - La nouvelle feuille de route dévoilée par Soitec pour les cinq prochaines années est saluée par le marché parisien, alors que le producteur de matériaux semi-conducteurs innovants se veut ambitieux, visant près de 30% de croissance organique par an ainsi qu'une marge d'Ebitda de 35% à horizon 2026, contre 30,7% actuellement.

Quelque peu délaissé depuis quelques mois, à l'instar de l'ensemble du secteur technologique, sous l'effet du regain de craintes inflationnistes pénalisant en premier lieu les valeurs de croissance, le titre Soitec (prononcer "soï-tec", "SOI" faisant référence aux plaques de silicium sur isolant utilisées dans les semi-conducteurs) est de nouveau recherché ce jeudi matin après l'ambitieux plan stratégique dévoilé par le groupe à l'occasion du Capital Markets Day.

Au lendemain de la publication des résultats annuels de son exercice 2020-2021 décalé plutôt bien accueillie (+1,7%) malgré une vive contraction de son résultat opérationnel courant (-24% à 90 millions d'euros) ainsi que de son bénéfice net consolidé (-34% à 72,7 millions) par rapport à l'exercice précédent. "Comme attendu, notre exercice 2020-2021 s’est révélé être une année de transition après une croissance organique de près de 30% enregistrée en 2019-2020" a affirmé le directeur général du groupe Paul Boudre cité dans le communiqué. "Malgré le contexte, nous sommes parfaitement en ligne avec nos objectifs, ayant réalisé une légère croissance organique (+1%, NDLR) et maintenu notre marge d’Ebitda au-dessus de 30% (30,7%, contre 31,0% en 2019-2020, NDLR)" ajoute-t-il.

Sans dévoiler de prévisions à moyen-terme, le dirigeant évoquait par ailleurs des "perspectives prometteuses pour l'exercice 2021-2022". "Portés par l’accélération du déploiement des générations de portables 5G, par de nouveaux progrès dans l’électrification des véhicules et par un recours croissant à l’intelligence artificielle embarquée et au cloud computing, nous revoyons à la hausse nos objectifs et attendons désormais une croissance organique d’environ 40%". Ce relèvement d'objectif correspond à un chiffre d’affaires 2021-2022 d’environ 950 millions de dollars, contre un objectif supérieur à 900 millions de dollars précédemment indiqué.

Objectif triplement des revenus à horizon 2026

Accompagné de l’équipe de direction, Paul Boudre a également présenté aux investisseurs la nouvelle feuille de route et les objectifs financiers du groupe pour les 5 prochains exercices ce jeudi, à l'occasion du Capital Markets Day. "Déjà reconnu comme un partenaire technologique incontournable de l’industrie des semiconducteurs, Soitec est idéalement positionné pour tirer parti d’une nouvelle phase de transformations technologiques sans précédent, qui vont continuer de révolutionner les usages domestiques et industriels, personnels et professionnels" estime le dirigeant. Pour les cinq prochaines années, le groupe estime ainsi que la croissance de ses marchés adressables va continuer de s’accélérer pour passer d’environ 3 millions de substrats à plus de 7 millions de substrats.

Cette confiance en l'avenir se reflète dans les objectifs ambitieux établis par le groupe, qui vise deux milliards de dollars de revenus d'ici à l'exercice 2025-2026, ce qui correspond à une croissance organique moyenne de 28% par an sur la période. "Nous avons en effet pour ambition de tripler notre chiffre d’affaires à cet horizon tout en accroissant notre marge d’Ebitda de plus de 4 points" ajoute précise Paul Boudre. Soitec cible ainsi une marge d'Ebitda (des activités poursuivies) de 35% en 2025-2026 (sur la base d'une parité eurodollar à 1,20), contre 30,7% en 2020-2021, "grâce à l’effet de levier opérationnel mais également grâce à des produits à toujours plus forte valeur ajoutée".

Le nouveau plan stratégique comprend également une enveloppe d'1,1 milliard d'euros dédiée aux investissements "pour accompagner la croissance du groupe et ses priorités stratégiques".

Ces perspectives se traduisent par un gain de 5% à 183,7 euros pour le titre Soitec peu après 10h30 face à un SBF 120 qui met -à ce stade- un terme à sa récente séquence haussière en rétrocédant 0,24%. L'action du producteur isérois de matériaux semi-conducteurs grimpe ainsi à un pic depuis le 22 février dernier après avoir subi la pénurie mondiale de matériaux provoquée par la flambée de la demande induite par la crise sanitaire, et plus largement les prises de bénéfices sur le compartiment technologique. Ce bond porte néanmoins sa progression à plus de 15% depuis le 1er janvier, et ramène sa capitalisation au-dessus des 6 milliards d'euros. Dans son sillage, STMicro avance également de 2,2%.

