SOCIETE GENERALE : Situation graphique et technique périlleuse

(BFM Bourse) - SOCIETE GENERALE constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 2F33Z émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 14 € et d’échéance courte au 18/09/2020. L'effet de levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le 11 juin sur gap baissier net, le titre de la bancaire a regagné un range (12,85 - 15,75 euros), qui prévalait en tant que bande horizontale de concentration des connotation tout au long du mois d'avril. La "fausse sortie" des 5 et 8 juin, a été complètement contrariée en trois séances. Le biais baissier de fond (tendance primaire) est ainsi encore d'actualité. On restera attentif à une possible rupture de la borne basse du range évoqué.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 2F33Z, sur SOCIETE GENERALE, à 0.330 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 11.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 15.010 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.32 € PUT Objectif : 11.010 € Stop : 15.010 € Mnemo : 2F33Z Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 14.00 € Echéance : 18/09/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

