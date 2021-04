Smtpc : Vinci et Eiffage veulent mettre la main sur 100% du tunnel routier du Prado

(BFM Bourse) - Vinci et Eiffage, qui détiennent conjointement les deux tiers du capital de la Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage (SMTPC) envisagent de lancer une OPA sur le solde du capital de l'entreprise qui exploite le tunnel reliant depuis les années 1990 les autoroutes A50 et A55.

La sortie de la cote se dessine pour la SMTPC, concessionnaire du tunnel routier marseillais du Prado-Carénage aménagé à la fin des années 1980 (en suivant le tracé d'un tunnel ferroviaire construit au XIXe siècle mais rapidement désaffecté), ainsi que des tunnels Louis-Rège et Prado Sud qui le prolongent. Il s'agissait à l'époque de son ouverture du premier ouvrage à péage urbain en France

Les principaux actionnaires à savoir Vinci, via sa branche Vinci Concessions (à la tête de 33,3 % du capital) et Eiffage (32,9%) ont fait savoir qu'ils étaient entrés en négociations en vue de la conclusion d’un accord qui serait dès lors constitutif d’une action de concert entre elles vis-à-vis de la Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage. Cet accord prévoit en particulier l'acquisition des parts minoritaires par le concert. Pour la bonne forme, les co-actionnaires rappellent que la signature reste subordonnée à l’obtention des autorisations des autorités de concurrence, et interviendra après consultation des instances représentatives du personnel.

Une fois l'accord effectif, le concert déposera dès que possible un projet d’offre publique d’achat, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, avec à la clé un retrait obligatoire s'ils obtiennent au moins 90% du capital à l'issue de l'OPA.

L'offre publique conjointe que Vinci Concessions et Eiffage entendent déposer se ferait au prix de 23 euros par action SMTPC (dividende attaché), traduisant une prime de 30,3 % par rapport au cours de clôture de mercredi et de 41,7 % par rapport à la moyenne pondérée des 90 derniers jours de Bourse.

Créée en 1986, la société avait été fondée afin de financer entièrement pas des fonds privés, sans aucune contribution de la Ville ou des collectivités, la construction et l’exploitation de cet ouvrage de 2,45 kilomètres qui relie les quartiers Sud et Nord de Marseille. Construit en 33 mois, de janvier 1991 à septembre 1993, il fut ouvert à la circulation dès 1993. La SMTPC fut introduite en Bourse en 2004 quant à elle, afin de coter sur un marché réglementé les actions issues de la conversion des titres subordonnés convertibles en action (un type de dette convertible) qui avaient été émis pour lever les fonds nécessaires.

Jeudi son cours de Bourse bondissait de 28,61% à 22,70 euros, se rapprochant au portage près du prix de l'OPA à venir.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse