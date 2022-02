Smtpc : Hausse de 60% du BPA en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) publie un résultat net de 1,89 euro par action au titre de 2021, contre 1,18 euro en 2020, et un résultat d'exploitation en progression de 53,1% à près de 16,2 millions d'euros.



A un peu plus de 32,5 millions d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 16,5% pour un trafic de 13,6 millions de véhicules légers, soit une hausse de 16,8% par rapport à une année 2020 qui avait été fortement impactée par des confinements.



La SMTPC revendique un niveau de trafic du 1er janvier au 15 février 2022 en progression de 9,2% en comparaison annuelle, mais prévient que 'la visibilité demeure réduite à date, l'activité restant dépendante de l'évolution du contexte sanitaire'.



