Sbm offshore : Programme de rachats d'actions achevé

(CercleFinance.com) - SBM Offshore indique avoir achevé vendredi son programme de rachats d'actions pour 150 millions d'euros, ayant ainsi acquis 12.094.623 titres entre le 13 février et le 3 avril dernier, à un prix unitaire moyen de 12,40 euros.



Le groupe néerlandais de services parapétroliers rappelle que ce programme a pour objectif de réduire son capital, et de se doter de titres à utiliser dans le cadre de plans de rémunérations de dirigeants et d'employés.



