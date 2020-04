Savencia : Progression de 1,9% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche au 31 mars un chiffre d'affaires de 1.220 millions d'euros en progression de 1,9% avec un effet de change de -1,6% dû à une dévaluation des monnaies sud-américaines et une croissance organique de +3,2%.



A structure et taux de change constants, le chiffre d'affaires des produits fromagers augmente de 4,9% avec une demande ponctuellement renforcée sur les principaux marchés, tandis que celui des autres produits laitiers ressort en progression de 1,3%.



'Le développement d'une crise économique mondiale réduisant le pouvoir d'achat et la confiance des consommateurs ne permet pas d'avoir de visibilité sur l'évolution de la consommation au cours des prochains trimestres', prévient le groupe agroalimentaire.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SAVENCIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok