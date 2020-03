Savencia : Bruxelles approuve la prise de contrôle de CF&R

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy annonce que la Commission Européenne a décidé, vendredi dernier, de ne pas s'opposer à sa prise de contrôle de la Compagnie des Fromages et RichesMonts (CF&R) et de la déclarer compatible avec le marché intérieur.



Le calendrier de finalisation de l'opération, en cours d'élaboration, intégrera la poursuite de la procédure d'information des instances représentatives du personnel de CF&R. Sur la base des chiffres 2019, le chiffre d'affaires de Savencia augmentera de 437 millions d'euros.



