Samse : Résultat net part du Groupe de 93,5 ME sur 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 1 769,7 ME, en croissance de 17,1% par rapport à 2020 (+16,6% à périmètre comparable).



Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'établit à 122,5 ME en hausse de 73,4% comparé à 2020. Le résultat opérationnel s'établit à 124,1 ME.



Le résultat net des sociétés intégrées ressort à 96,6 ME et le résultat net part du Groupe s'établit à 93,5 ME contre 47,4 ME en 2020.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel