SAINT GOBAIN : Sous-jacent en difficulté graphique, sélection d'un turbo en couverture

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action SAINT GOBAIN qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (H7UIB).

Ce produit dérivé réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 8.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les échecs successifs sous des niveaux de résistance bien définies 56,40, 46 euros, sont cuisants, et le passage d'une matrice de travail a une autre se fait dans une accélération de la volatilité et des volumes (du 10 juin au 05 juillet). Le biais baissier de fond est caractérisé. Dans l'immédiat, c'est une rupture des 40 euros qui mettrait davantage en danger la configuration de ce dossier Value. On remarquera le positionnement de la barrière désactivante, dont le choix est à dessein, sur un niveau de résistance.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique H7UIB, sur SAINT GOBAIN, à 0.600 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 35.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 42.740 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 46 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.