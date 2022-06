SAFRAN : Put de levier 5 sur l'action du motoriste aéronautique

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action SAFRAN qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (7311S).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La configuration graphique et technique de l'action du motoriste aéronautique, sous-jacent du put turbo sélectionné, est dégradé depuis l'inversion de polarité au mois de novembre, suivi d'un gap majeur, et d'une succession de points hauts décroissants, désormais sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange). Les volumes "vendeurs" sont de façon récurrentes plus nourris que les volumes "acheteurs", et les dernières accélérations haussières en date ont systématiquement été suivies de rechutes violentes.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 7311S, sur SAFRAN, à 1.960 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 90.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 102.960 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 116.727 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.