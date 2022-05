Royal dutch shella : Développement du projet Crux en Australie

(CercleFinance.com) - Shell annonce que Shell Australia et son partenaire de coentreprise, SGH Energy, ont pris une décision d'investissement finale dans le développement du champ Crux de gaz naturel au large des côtes de l'Australie occidentale.



Crux fournira ainsi d'autres approvisionnements en gaz naturel à l'installation flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) déjà en place.



' Le gaz naturel de Crux jouera un rôle clé en aidant les clients asiatiques à passer du charbon au gaz en tant que combustible plus propre. Le projet nous aidera à répondre à la demande croissante de GNL alors que le marché de l'énergie passe à un avenir à faible émission de carbone', explique Wael Sawan, directeur des solutions intégrées pour le gaz, les énergies renouvelables et l'énergie chez Shell.



