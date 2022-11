Rothschild & co : Cession d'activités en Amérique du Nord

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce avoir conclu un accord permettant à Wintrust Financial Corporation d'acquérir deux sociétés de gestion d'actifs de Rothschild & Co North America, à savoir Rothschild & Co Asset Management US et Rothschild & Co Risk Based Investments.



Ces gestionnaires d'investissement, spécialisés dans les stratégies d'investissement en actions pour les clients institutionnels, intermédiaires et autres, représentent environ huit milliards de dollars d'actifs sous gestion.



Cette transaction, dont les termes financiers ne sont pas dévoilés par l'établissement financier, devrait être finalisée au début du premier trimestre 2023, sous réserve de certaines conditions de clôture.



