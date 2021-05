Rothschild & co : Le groupe Rothschild & Co affiche des revenus records sur un trimestre

(BFM Bourse) - Leader européen dans le conseil en fusions-acquisitions, la firme qui a notamment conseillé Suez en vue du rachat (à prix revalorisé) par Veolia, a également connu une activité record dans la banque privée et la banque de financement.

La holding de tête (ex-Paris Orléans) de la branche française de la banque Rothschild, Rothschild & Co., voit son cours de Bourse rebondir de 7,56% à 32 euros mercredi vers 14h00, après avoir fait état de revenus trimestriels records, portés par le dynamisme de chacun de ses trois métiers.

L’activité de conseil en opérations financières a généré 394,9 millions d'euros de revenus, en hausse de 47% par rapport au premier trimestre 2020. Rothschild & Co s’est classé au sixième rang mondial en termes de revenus sur douze mois glissants à fin mars, avec des positions très fortes en conseil en fusions-acquisitions (numéro 1 européen dans cette spécialité) comme en conseil en financement. La firme a notamment conseillé Alstom pour l’acquisition de Bombardier Transportation et l’investissement auprès de la CDQP (soit 7,5 milliards d’euros au total), Bankia pour sa fusion avec CaixaBank (17 milliards) ou encore Walmart pour la cession de la chaîne britannique alimentaire Asda. Et le groupe a aussi conseillé Suez qui a finalement trouvé un terrain d'entente avec Suez, moyennant une revalorisation de l'offre de ce dernier.

Les activités de banque privée (qui s'exercent en France, Suisse, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Monaco et Italie) et de gestion d'actifs (Europe entière, plus marginalement en Amérique du Nord) a également généré un niveau de revenus record à 134,3 millions d'euros, en hausse de 3%, principalement grâce à la forte croissance des actifs sous gestion durant l’année 2020, et ce malgré l'impact persistant des taux d'intérêt très faibles.

La banque de financement également en forme

L’activité de merchant banking, équivalent à la banque de financement, qui consiste à investir les capitaux du groupe et/ou de grands investisseurs institutionnels et privés dans des opportunités de capital-investissement et de dette privée, a bénéficié d’un niveau élevé de plus-values réalisées suite à des cessions d'investissements, à des revalorisations d'actifs et à la poursuite de la croissance des revenus récurrents (sous la forme des commissions de gestion). Avec là aussi des revenus records de 103,4 millions d'euros pour le premier trimestre 2021, en hausse de 400% par rapport au premier trimestre 2020, un peu particulier évidemment, ou de +343% comparé à la moyenne des premiers trimestres des trois dernières années.

"Nos trois métiers, qui ont enregistré des performances records au premier trimestre, continuent d’être portés par l’environnement macroéconomique actuel. Les stratégies claires pour chacun d’eux, nous permettent de traverser la crise, et, si la dynamique et les conditions de marché actuelles persistent, nous pouvons être optimistes pour délivrer une solide performance d’ici la fin de l'année", a conclu le groupe dans son communiquer, sans chiffrer toutefois la performance attendue.

