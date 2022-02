Robertet : Nomination d'un directeur général délégué

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Robertet annonce la prise de fonction de Jérôme Bruhat en tant que directeur général délégué. Il rejoint le groupe après plus de trois décennies passées au sein de L'Oréal, où il occupait depuis 2015 la fonction de président au Japon.



Cette nomination intervient en vue de la dissociation des fonctions de son PDG, Philippe Maubert, qui prendra effet à la suite de l'AG de juin 2022. A cette date, Philippe Maubert assumera le rôle de président non exécutif et Jérôme Bruhat celui de directeur général.



Par ailleurs, Robertet fait part d'un chiffre d'affaires de 606 millions d'euros pour l'exercice 2021, soit une progression de 12,7% (14,9% à taux constant) et par division +12% en matières premières, +16% en parfumerie, +8% en arômes.



