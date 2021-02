Rio tinto ord : Vers la fermeture d'Aluchemie, à Rotterdam

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La production de l'usine Aluchemie à Rotterdam (Pays-Bas), devrait cesser à la fin de l'année, annonce aujourd'hui Rio Tinto, propriétaire du site aux côtés d'Hydro.



Rio Tinto pointe en effet 'la faible position concurrentielle' du site et 'les conditions de marché difficiles'.

Un processus de consultation des organisations et représentants syndicaux va maintenant débuter.



'Nous avons soigneusement étudié les options pour rendre Aluchemie compétitive, mais les investissements nécessaires pour poursuivre ses activités ne sont pas viables', assure Alf Barrios, directeur général de Rio Tinto Aluminium.



'Nous reconnaissons que cela aura un impact sur les employés et la communauté, et notre objectif sera désormais de soutenir l'équipe d'Aluchemie alors qu'elle travaille avec les parties prenantes pour planifier une fermeture sûre et responsable', poursuit-il.



L'usine emploie 220 personnes et produit 216 000 tonnes d'anodes par an.



