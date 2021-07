Rio tinto ord : Vers la décarbonation de l'acier, avec POSCO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé un protocole d'accord avec POSCO, le plus grand producteur d'acier de Corée du Sud et l'un des principaux producteurs d'acier au monde, afin d'explorer et développer conjointement des technologies permettant la transition vers une chaîne de valeur de l'acier à faible émission de carbone.



Le partenariat se concentrera sur des solutions de décarbonation tout au long de la chaîne, de l'extraction du minerai de fer à sa fabrication en passant par le traitement du minerai.



Le protocole d'accord avec POSCO souligne l'engagement de Rio Tinto à travailler en partenariat avec ses clients pour la décarbonation et à investir dans des technologies plus vertes.



Rio Tinto et POSCO partagent en effet l'ambition d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050.



