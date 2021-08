Rio tinto ord : Vente de diamants d'exception à Anvers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir que sa collection de diamants rares roses, rouges, bleus et violets de la mine d'Argyle (Australie) seront présentés aux connaisseurs, collectionneurs et autres bijoutiers de luxe à Anvers (Belgique), à l'occasion d'Argyle Pink Diamonds Tender, un événement organisé chaque année depuis 38 ans.



L'événement est considéré comme la vente de diamants la plus attendue au monde, 'présentant le summum de la production d'Argyle' et devrait être la dernière puisque la production a cessé dans la mine australienne en novembre 2020.



Composée de 70 diamants pesant 81,63 carats, l'offre 2021 Argyle Pink Diamonds compte un nombre record de diamants de plus d'un carat, dont Argyle Eclipse (lot 1), un diamant de 3,47 carats qui est le plus gros diamant Fancy Intense Pink jamais proposé lors de cette vente.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.