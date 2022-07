Rio tinto ord : UBS a réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un BPA sous-jacent en baisse de 29% à 5,33 dollars au titre des six premiers mois de l'année, ainsi que d'un EBITDA sous-jacent en recul de 26% à 15,6 milliards, pour des revenus en baisse de 10% à 29,8 milliards.



Suite à cette publication, UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 4300 pence (contre 4400 pence).



' La principale surprise des résultats du premier semestre a été le dividende, RIO ayant décidé de revenir à un taux de distribution de 50 % (consensus 65 %), signe d'une perspective plus prudente. A notre avis, les rendements en espèces de RIO pour les actionnaires sont vulnérables dans ce cycle baissier ' indique UBS.



