Rio tinto ord : Titularisation du directeur financier

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce confirmer Peter Cunningham en tant que directeur financier avec effet immédiat, une fonction qu'il occupait depuis le 1er janvier en intérim.



Peter Cunningham rejoint aussi le conseil d'administration de Rio Tinto en tant que directeur exécutif, précise la société.



Présent chez Rio Tinto depuis 28 ans, Peter Cunningham était auparavant contrôleur de groupe et a occupé plusieurs postes de direction financière et non financière chez Rio Tinto en Australie et au Royaume-Uni.



Il a notamment occupé les fonctions de responsable mondial de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des communautés, de responsable de la Stratégie Energie et Climat, ou encore de responsable des relations avec les investisseurs.







