Rio tinto ord : Signe un partenariat environnemental en Mongolie

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé un accord de partenariat global de trois ans avec le ministère de l'Environnement et du Tourisme de Mongolie (MET), et l'International Conservation Caucus Foundation (ICCF) afin de lutter contre l'érosion des forêts de Mongolie causée par la rapide propagation d'insectes 'et autres ravageurs' qui se nourrissent de matières végétales et peuvent causer une mortalité généralisée et importante des arbres.



Le 'Healthy Forest Project' est la première composante majeure à être mise en oeuvre dans le cadre du protocole d'accord signé entre le MET et Rio Tinto Mongolie le 24 juin de cette année.



Ce projet de partenariat public-privé s'appuiera sur l'expertise internationale pour piloter et introduire de nouvelles techniques de traitement plus efficaces ainsi que pour renforcer les capacités nationales à long terme afin de promouvoir la gestion durable des forêts.



Le projet vise à s'appuyer sur et à compléter les efforts existants pour restaurer les zones forestières de la Mongolie dans le cadre de l'initiative nationale 'One Billion Trees'(un milliard d'arbres).



Rio Tinto Mongolie apportera un financement de 7,4 milliards de MNT (~ 2,3 millions de dollars US) pour soutenir le projet, qui sera supervisé par le MET et mis en oeuvre par les praticiens forestiers internationalement reconnus de l'ICCF.



