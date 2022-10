Rio tinto ord : Se félicite du renouvellement de l'ERA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par Energy Resources of Australia (ERA) du renouvellement de son conseil d'administration pour faire face aux dépassements de coûts et d'échéances du projet de réhabilitation de Ranger, dans le Territoire du Nord de l'Australie.



'Nous nous engageons à travailler avec ERA pour faciliter le processus de renouvellement du conseil d'administration et à élaborer de toute urgence un plan viable pour financer les coûts de réhabilitation accrus', souligne Kellie Parker, chef de la direction de Rio Tinto en Australie.



'La réhabilitation de la zone du projet Ranger revêt une importance cruciale pour le peuple Mirarr, Rio Tinto et ERA. Elle peut être réalisée d'une manière conforme aux souhaits du peuple Mirarr', ajoute-t-elle.



Rio Tinto a finalisé les travaux avec ERA pour modifier une facilité de crédit existante de 100 millions de dollars australiens afin d'aider ERA à gérer ses problèmes de liquidités immédiats.



